Встреча президентов Белоруссии и Ирана состоится 13 марта

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в воскресенье с официальным визитом в Иран, его встреча с иранским коллегой Эбрахимом Раиси состоится в понедельник. Об этом сообщило агентство БелТА.

Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

Для Лукашенко это уже третий визит в Иран, предыдущий состоялся в 2006 году. С Раиси белорусский лидер последний раз встречался на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в сентябре 2022 года.

В ходе визита Лукашенко в Тегеран также запланированы встречи с руководителем Ирана Али Хаменеи, рядом высших представителей исполнительной и законодательной властей. Главной темой переговоров станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Одним из центральных событий визита должно стать подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Минском и Тегераном.

В субботу в Тегеран прибыли представители белорусского правительства, в том числе министр иностранных дел Сергей Алейник, который уже провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В конце февраля Лукашенко заявлял, что ситуация в мире заставляет Белоруссию и Иран быть ближе и искать востребованные формы сотрудничества. Он указывал, что результаты сотрудничества Минска могли бы быть значительно больше. В частности, Лукашенко оценил уровень товарооборота между двумя странами как нормальный, отметив, что хотел бы видеть его "более объемным". Товарооборот Белоруссии и Ирана в 2022 году превысил $100 млн, что почти в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, достигнув более чем $81 млн. В Иран поставлялись в основном калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити, в Белоруссию - продукты питания.