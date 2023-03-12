Гарибашвили: Украина прислала Саакашвили в Грузию для включения страны в военные действия

По словам грузинского премьер-министра, "для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание" в сторону Грузии

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в Грузии и включения страны в военные действия. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в воскресенье в эфире телеканала IMEDI.

"Начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре [2021 года], максимум в декабре. У нас была об этом информация, в том числе и я знал от наших коллег, партнеров. Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября. Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся", - заявил Гарибашвили.

По утверждению премьера, "для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание" в сторону Грузии. По словам Гарибашвили, если бы у власти была основанная Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение", Грузия "превратилась бы в полигон" и страна получила бы "второй Мариуполь". Украина таким образом "выиграла бы время", заключил премьер.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента Грузии перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Власти Грузии утверждают, что Саакашвили симулирует.

В Грузии в отношении Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. 20 октября 2022 года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.