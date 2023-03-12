ТАСС, 12 марта. Никарагуа приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом, об этом сообщает МИД республики.
Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане ранее также сообщило, что президент Никарагуа Даниэль Ортега принял решение о закрытии посольства Ватикана в Манугуа и своего диппредставительства при Ватикане.
По его информации, руководство Никарагуа распорядилось закрыть представительства в связи с недавним высказыванием Папы Римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой.