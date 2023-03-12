СМИ: США доставили бывших боевиков ИГ на свои базы в Сирии для переподготовки

Как передает агентство SANA, в дальнейшем их планируют включить в состав формирований "Джейш аль-Ашаир", которые используются Вашингтоном для операций против правительственных сил и диверсий

БЕЙРУТ, 12 марта. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США доставили в воскресенье группу боевиков, воевавших ранее в рядах террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), на две американские базы на востоке Сирии. Как передало агентство SANA, несколько десятков заключенных из числа бывших членов ИГ были переброшены из тюрьмы Эс-Синаа, где они содержались под усиленной охраной курдов из "Сил демократической Сирии" (СДС), на базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Еще одна группа прибыла на военную базу поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

По информации агентства, бывшие боевики пройдут там переподготовку под руководством американских инструкторов с тем, чтобы затем влиться в состав марионеточных формирований под названием "Джейш аль-Ашаир", которые используются американским командованием для проведения операций против правительственных сил и диверсий.

Ранее бывшие боевики ИГ после переподготовки пополнили состав бригады "Магавир ас-Саура" сирийской вооруженной оппозиции, которая размещена на базе в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Под контролем СДС, которым оказывают поддержку США и западная коалиция, находятся северо-восточные регионы страны, где сосредоточены основные нефтяные месторождения. С 2015 года командование США создало на северо-востоке Сирии девять баз, дислоцированные там американские военнослужащие оказывают помощь СДС в борьбе с бандами террористов ИГ, которые активизировались в последнее время.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.