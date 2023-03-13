Yonhap: КНДР объявила о пуске двух крылатых ракет с подводной лодки

По данным агентства, республика запустила неопознанную ракету недалеко от Синпхо

ТАСС, 13 марта. КНДР в воскресенье осуществила запуск двух крылатых ракет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

По его данным, речь идет о "стратегических крылатых ракетах", пуск был осуществлен с подводной лодки.

Агентство также информировало со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, что южнокорейские военные зафиксировали пуск "ракеты неустановленного типа" в районе Синпхо. В комитете точное время проведения испытаний не уточнили, отметив, что они состоялись в выходные дни.

Предположительно, пуск был произведен в качестве протеста против начинающихся 13 марта совместных военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, пишет Yonhap.

"Укрепляя мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боевую готовность в тесном сотрудничестве с США", - цитирует агентство заявление комитета начальников штабов.