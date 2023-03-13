12 марта, 21:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку не приемлют создание международного механизма для обсуждения прав армян Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что претензии Армении на этот счет нелогичны и нацелены на создание искусственной напряженности

БАКУ, 13 марта. /ТАСС/. Создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян Карабаха не может быть условием для подписания Арменией мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью азербайджанскому информационному агентству Report.

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"Выдвигать права и безопасность проживающих в Карабахе армян и создание международного механизма [для обсуждения этого вопроса] в качестве условия для подписания Арменией мирного соглашения с Азербайджаном - совершенно неприемлемый и опасный подход", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что о создании такого международного механизма не может быть и речи. "Мы никогда не давали согласия на это. Претензии Армении на этот счет совершенно нелогичны и нацелены на создание искусственной напряженности", - подчеркнул официальный представитель Гаджиев.

По его словам, вопрос прав и безопасности проживающего в Карабахе армянского населения является сугубо внутренним делом Азербайджана, и он будет решаться в соответствии с конституцией и законами республики. "Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с другой, третьей стороной, в том числе и с Арменией", - добавил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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