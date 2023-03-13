Си Цзиньпин: Китай должен противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня

Председатель КНР отметил, что республика будет активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китай будет выступать решительно против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова. Об этом в понедельник на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 14-го созыва заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня", - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. "Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины", - отметил он.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Официальный Пекин считает остров одной из китайских провинций.

Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося в августе 2022 года визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.

Модернизация армии

Си Цзиньпин пояснил, что правительство КНР должно обеспечить модернизацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты суверенитета и развития страны.

"Необходимо всесторонне продвигать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, превратить НОАК в стальную стену для эффективной защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития", - указал он.

Политика открытости

Китайские власти намерены твердо проводить политику открытости национальной экономики по отношению к другим странам и одновременно содействовать их развитию, заявил Си Цзиньпин.

"Мы должны решительно проводить политику по усилению открытости, активно использовать глобальные ресурсы и рынки, - подчеркнул он. - Китай должен развиваться и одновременно содействовать развитию других стран".

Как уточнил китайский лидер, народ КНР будет "высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества", придерживаться общечеловеческих ценностей, "активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления". "Китай обеспечит еще большую стабильность и направит еще больше позитивной энергии ради всеобщего мирного развития", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, тем самым Пекин намерен создавать "благоприятную международную атмосферу" для национального развития.

Первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась 5 марта, в ней приняли участие более 2,9 тыс. депутатов, которые за девять дней работы приняли поправки в закон о законодательном праве, одобрили реформу структуры Госсовета КНР, проголосовали за кандидатуры высшего руководства, глав ключевых госучреждений и ведомств страны, согласовали стратегические вопросы государственного развития. Как следует из официальных заявлений, прозвучавших в ходе сессии, правительство Китая продолжит осуществлять "модернизацию по всем направлениям в соответствии с идеями Си Цзиньпина о построении социализма с китайской спецификой в новую эру".