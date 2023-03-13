13 марта, 03:57

Премьер Госсовета КНР заявил о преодолении настоящих испытаний для успешного развития

Ли Цян уточнил, что на следующем этапе власти страны сосредоточатся на усилении инновационного и научно-технического потенциала

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китайское правительство будет стремиться к устойчивому и интенсивному развитию, однако для достижения поставленных задач стране придется преодолеть "настоящие испытания". Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Действительно, международная экономическая ситуация в этом году не внушает оптимизма, - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Пекине ежегодных сессий высшего совещательного и законодательного органов страны. - Как обеспечить стабильное развитие? Боюсь, это будет настоящим испытанием не только для Китая, но и для всего мира".

По словам главы китайского правительства, для обеспечения стабильного роста КНР предстоит учитывать множество факторов неопределенности. "К тому же время от времени проблемы возникают внезапно", - отметил Ли Цян.

Как уточнил премьер Госсовета КНР, власти страны намерены сосредоточиться на качественном развитии. Он также признал, что соответствующие процессы в КНР протекают не совсем сбалансированно.

"На следующем этапе мы еще больше сосредоточимся на более оптимальном решении проблем, связанных с нуждами народа. Особенно это касается усиления инновационного и научно-технического потенциала", - добавил он. 

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