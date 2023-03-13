Премьер Госсовета КНР заявил о необходимости сотрудничества Китая и США

Ли Цян отметил, что экономики двух стран сильно взаимосвязаны

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Экономики Китая и США слишком сильно взаимосвязаны, поэтому две страны просто должны сотрудничать друг с другом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Цян. Он подчеркнул, что политика сдерживания и оказания давления не принесет пользы ни одной из сторон.

"Я заметил, что в последние годы некоторые в США подогревают разговоры о разрыве связей с Китаем. Иногда эта тема приковывает к себе большое внимание в СМИ. Однако я не знаю, сколько людей могут на самом деле получить выгоду от этого", - сказал он.

Глава правительства отметил, что экономики двух стран сильно взаимосвязаны, а двусторонний товарооборот Китая и США по итогам прошлого года достиг новой рекордной отметки - $760 млрд. "Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать. Китайско-американское взаимодействие является многообещающим, а сдерживание и давление никому не принесут пользы", - резюмировал Ли Цян.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу заявил, что США сохранят прежний курс по отношению к Китаю с переизбранием Си Цзиньпина на третий срок на пост председателя КНР. "Могу лишь сказать, что президент [США Джо Байден] сконцентрирован на управлении стратегическим соперничеством с Китаем. Мы находимся в хорошей позиции, чтобы добиться успеха в этом соревновании", - указал он.