Премьер Госсовета КНР заявил о правильности стратегий, применяемых в борьбе с COVID-19

Ли Цян отметил, что в настоящее время составлены планы, как бороться с возможными рисками распространения вируса при различных обстоятельствах

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китай добился значительной и решающей победы над COVID-19, его меры и стратегии в области профилактики и контроля были "совершенно правильными". Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Три года пандемии китайский народ под сильным руководством Коммунистической партии Китая (КПК) сообща боролся с эпидемией и в настоящее время добился значительной решающей победы, - сказал он. - Практика доказала, что все стратегии и меры Китая в области профилактики и контроля эпидемии были совершенно правильными, эффект от [мер] профилактики и контроля огромен".

По его словам, борьба человечества с вирусной инфекцией - это длительный исторический процесс. Премьер Госсовета подчеркнул, что в настоящее время риск распространения коронавируса нового типа по-прежнему существует. Он также отметил, что Китай всегда отслеживал и оценивал распространение вируса, своевременно делал прогнозы и предупреждения и в настоящее время составил планы, как бороться с возможными рисками распространения вируса при различных обстоятельствах. "Мы также усилим строительство систем здравоохранения на всех уровнях, ускорим разработку новых вакцин и лекарственных препаратов. В то же время мы будем поддерживать взаимодействие и сотрудничество с международным сообществом, чтобы вместе защищать здоровье и благополучие человечества", - указал он.

8 января Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР перевел COVID-19 из разряда заболеваний класса "А" (крайне опасные) в класс "Б" (требуют мер строгого контроля). К первому виду, например, относятся чума и холера, ко второму - атипичная пневмония, СПИД и вирусный гепатит. На этом фоне правительство существенно ослабило карантинные ограничения для въезжающих в страну. Тогда же власти заявили о поэтапном восстановлении поездок из Китая в другие государства.