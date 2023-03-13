Рахмон высказался за усиление военного и военно-технического сотрудничества в ОДКБ

Президент Таджикистана также подчеркнул необходимость усиления комплексной работы в ОДКБ по борьбе с терроризмом и проявлениями радикализма

ДУШАНБЕ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает необходимым наращивание эффективности сотрудничества стран - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в политической, военной и военно-технической сферах. Об этом он заявил в понедельник в Душанбе на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

"Лидер нации особо отметил актуальность наращивания взаимодействия в политическом измерении, расширения международной деятельности ОДКБ, повышения эффективности военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

По ее данным, таджикский лидер также подчеркнул необходимость усиления комплексной работы в ОДКБ по борьбе с терроризмом и проявлениями радикализма.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

В октябре прошлого года Рахмон и прежний генсек организации Станислав Зась в ходе встречи, отметив сложную обстановку в регионе, высказались за усиление охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном.