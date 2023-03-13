Майк Пенс не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента

О своих планах бороться за пост глава государства уже заявляли Дональд Трамп, Никки Хейли и действующий президент Джо Байден

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

"Я от всего сердца и безоговорочно поддержу кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Если это буду я", - привела в воскресенье слова Пенса газета The Washington Post.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о выдвижении своей кандидатуры. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание.