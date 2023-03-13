Экс-премьер Украины заявил, что делом против Януковича Киев признал совершение переворота

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Киевский режим в материалах по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о незаконном пересечении границы и подстрекательстве к дезертирству фактически признал, что на Украине в 2014 году был совершен государственный переворот. Такое мнение высказал в понедельник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"В любой непонятной ситуации на Украине киевский режим судит Януковича <...>. Утверждается, что 23 февраля Янукович покинул Украину и побудил к эмиграции еще примерно 20 своих охранников, которые были военнослужащими Государственной службы охраны. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Бывший премьер предложил украинцам самостоятельно оценить непоследовательность действий киевского режима.

10 марта офис генерального прокурора Украины сообщил, что Подольский районный суд Киева в заочной форме проведет слушания по делу о незаконном пересечении границы и подстрекательстве к дезертирству против Януковича. Вторым обвиняемым по данному делу проходит бывший начальник охраны главы государства Константин Кобзарь. По версии следствия, 23 февраля 2014 года Янукович и Кобзарь дважды незаконно пересекли российско-украинскую границу и переправили через нее не менее 20 человек. В этот же день, как утверждают в Генпрокуратуре, Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота России в Севастополе, "подстрекал" военнослужащих Управления государственной охраны Украины из числа своей личной охраны к совершению дезертирства.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В ходе государственного переворота в феврале 2014 года он, по сути, силой был отстранен от власти и в связи с угрозой для личной безопасности вынужден был покинуть страну. В октябре 2016 года новые власти Украины лишили Януковича звания президента, а месяц спустя объявили о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене. В 2019 году суд в Киеве по делу о госизмене заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.