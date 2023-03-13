Раиси заявил о прорыве в отношениях Минска и Тегерана за последние два года

По словам иранского президента, визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Иран придаст серьезный импульс развитию двусторонних отношений

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко в Тегеране, что отношения двух стран за последние два года продемонстрировали прорыв.

"Наши отношения всегда находились на подъеме, но за последние два года мы действительно наблюдаем прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений", - подчеркнул Раиси, его слова в понедельник приводит агентство БелТА.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что Минск и Тегеран должны развивать тесное сотрудничество. "Я не для лести сказал о том, что нынешние контакты между Беларусью и Ираном, особенно в последние два года, - это действительно ваша заслуга. Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству", - сказал Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что стороны пришли к пониманию наладить более тесное сотрудничество. "Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период - период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире", - подчеркнул Лукашенко.

В 2021 году товарооборот между странами превысил $33 млн, увеличившись более чем на треть по сравнению с 2020-м. За 2022 год Белоруссия и Иран наторговали на $100 млн, продемонстрировав трехкратный рост торговли.

12 марта начался официальный визит в Иран белорусского президента.