Полиция Молдавии сообщила о 77 задержанных в ходе протеста

Митингующих задержали за нарушение общественного порядка, блокировку дорожного движения, проявление агрессии и насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила, что в ходе прошедшего 12 марта в Кишиневе антиправительственного протеста за различные нарушения были задержаны 77 человек, 24 из которых несовершеннолетние.

"Задержанные нарушили общественный порядок, блокировали дорожное движение, проявили агрессию и насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Во время митинга полицейские получили пять сообщений о совершении различных преступлений и инцидентах. У некоторых задержанных обнаружили ножи, а также вещества и предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Полиция составила протоколы в отношении 77 человек, 24 из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Генерального инспектората полиции республики.

В полиции также рассказали, что проводят расследование по факту блокирования протестующими движения на пяти национальных дорогах, после того как полиция не пропустила в Кишинев автобусы с направляющимися в Кишинев людьми. "Сотрудники правоохранительных органов вмешались, чтобы разблокировать пути для движения приоритетного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по данным правоохранителей, в акции протеста приняло участие около 2 100 человек.

В свою очередь, организаторы обвинили в насилии полицию. Возглавившая колонну протестующих в Кишиневе депутат Марина Таубер заявила, что ее ударил начальник полиции республики Корнел Чернэуцану, на которого она подаст в суд. Таубер в ходе митинга 12 марта также сообщила, что участники митинга задокументировали другие незаконные действия полиции, которые применяли физическую силу против вышедших на протест пожилых людей. Она подчеркнула, что в отличие от протестов в Грузии, которые поддержал Запад, в Кишиневе протестуют мирные люди.

Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с многократным ростом цен на газ, электроэнергию, продукты питания, коммунальные платежи, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. Как показали опросы, около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, 65% поддерживают идею смены руководства. В ходе митингов звучат лозунги с призывами провести досрочные выборы парламента и президента страны. В феврале на фоне этих демонстраций в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.