Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" наступают с нескольких направлений, отметил Александр Сырский

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут), за который идут ожесточенные бои, остается сложной. Об этом заявил в понедельник командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды "Вагнера" (ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС) наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - приводятся его слова в Telegram-канале медийной площадки сил обороны и безопасности Украины Military Media Center.

12 марта Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ "подкидывают бесконечные резервы".

Артемовск

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.