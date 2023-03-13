Минск и Тегеран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества до 2026 года

Главы Белоруссии и Ирана по итогам переговоров также подписали несколько соглашений

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия между двумя странами на 2023-2026 годы. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

Отмечается, что дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Также по итогам переговоров подписаны план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Стороны также внесли изменения в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, закрепив это в соответствующем протоколе. Кроме того, подписаны Меморандумы о взаимопонимании между министерствами культуры двух стран, между сопредседателями белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству по вопросам торговли. Во время встречи Лукашенко заверил Раиси, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей.

12-13 марта проходит официальный визит в Иран белорусского президента.