Экс-разведчик США считает, что Вашингтон хочет открыть второй фронт против России в Грузии

Скотт Риттер при этом заявил, что соответствующее решение будет равносильно "самоубийству Грузии"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США хочет открыть второй фронт против России в Грузии. Такое мнение выразил в понедельник отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

"Все, что хотят США, создать "пояс нестабильности" вокруг России <...> мы [США] рассматриваем вас [Грузию] <...> для создания кризиса, чтобы дестабилизировать Россию, создать второй фронт против России и отвлечь ее силы на Украине", - сказал Риттер, отметив, что открытие второго фронта будет равносильно "самоубийству Грузии".

По его словам, власти США ежегодно направляют "около $40 млн через Агентство США по международному развитию (USAID)" на продвижение "мягкой силы, организацию цветных революций".

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, она не дошла до первого чтения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нынешние события в Грузии "оркестрируются" извне, их подталкивает желание создать раздражитель у российских границ.