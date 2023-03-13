Молдавская оппозиция собрала более 700 тыс. подписей под требованием компенсаций за газ

Оппозиция считает, что правительство страны получило достаточно финансовой помощи из-за рубежа для такой поддержки граждан

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Молдавская оппозиция собрала за месяц свыше 700 тыс. подписей под требованием к правительству страны оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Об этом в понедельник сообщила корреспонденту ТАСС вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

"Под требованием оплаты коммунальных счетов подписались уже более 700 тыс. граждан Молдовы", - сказала Таубер.

Инициатором сбора подписей выступило в феврале "Движение для народа", к которому присоединились представители оппозиционной партии "Шор" и ряда других формирований, а также политики и общественные деятели. В принятой оппозиционерами декларации говорится о сложной экономической ситуации в стране. На фоне галопирующего роста цен на энергоносители, услуги, продукты и товары, включая предметы первой необходимости, доходы населения Молдавии упали, что усугубило обнищание граждан, обращают внимание они. В оппозиции считают, что молдавское правительство получило достаточно финансовой помощи из-за рубежа для такой поддержки граждан.