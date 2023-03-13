Молдавская оппозиция продолжит протесты с требованием компенсации подорожания газа

Лидер оппозиционной партии Илан Шор заявил, что если власть не может оплатить все счета за газ, тепло и электричество за три зимних месяца, то она должна уйти в отставку

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" продолжит массовые акции протеста в Молдавии, несмотря на обвинения со стороны правительства в дестабилизации ситуации. Об этом в понедельник заявил лидер партии Илан Шор.

"Мы не отстанем, пока власть не оплатит в полном объеме счета за газ, тепло и электричество за три зимних месяца. Если вы не в состоянии это сделать, уходите в отставку! Напоминаю, что европейские страны выделили Молдове деньги на преодоление энергетического кризиса", - написал Шор в своем Telegram-канале.

"За нашими протестами нет никого, кроме народа Республики Молдова, кроме меня и команды возглавляемого мной формирования. Поэтому я призываю [президента Молдавии Майю] Санду не пытаться спихнуть свою глупую политику и антинародное действие, которое она каждый день делает против людей, на Россию, на диверсантов или кого-то еще", - отметил он.

Ранее перед акцией протеста партии "Шор" 12 марта глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану выступил с утверждением, что спецслужбы России якобы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе митинга оппозиции. Со своей стороны в партии "Шор" обвинили полицию в запугивании своих активистов. Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны, полиция также блокирует транспорт, которым участники акции доставляются в Кишинев. На прошлой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных отделениях, конфисковав крупные суммы денег.

В феврале Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о якобы рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдавии. Киев и Кишинев обвинили в попытках дестабилизации Москву.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".