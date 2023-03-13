На Бали попросили прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии

Губернатор острова Ваян Костер уточнил, что к нему поступили жалобы на российских и украинских туристов о злоупотреблении своим статусом для поиска заработка

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор острова Бали Ваян Костер попросил власти Индонезии прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии. Об этом сообщила в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на политика.

Причиной такой просьбы стали сообщения о "плохом поведении и возможной криминальной активности" со стороны российских и украинских туристов, пишет издание.

"Я написал письмо в министерства [иностранных дел и юстиции], попросив отмены для россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии", - заявил Костер.

Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов. В частности, они якобы злоупотребляют своим статусом туристов для поиска заработка на острове.

Россия и Украина вошли в расширенный список стран, граждане которых могут получать визу по прибытии в Индонезию, в мае 2022 года. Такая виза выдается при предъявлении паспорта, действительного в течение минимум шести месяцев, обратного билета или проездного билета для продолжения поездки в другую страну, подтверждения оплаты сбора. Срок действия визы будет ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью одного продления еще на 30 календарных дней.