Токаев заявил об обновлении институтов власти в Казахстане после парламентских выборов

По словам президента республики, особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности, а также интересам страны и правам каждого человека

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящие 19 марта выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) станут завершающим этапом обновления институтов власти. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания Токаева с главами администраций регионов и руководителями госорганов.

"У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача - выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу", - сказал Токаев.

Он отметил, что особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности. "Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности", - пояснил президент.

По его словам, приоритет будет отдаваться в первую очередь интересам страны и правам каждого человека. "При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны", - подчеркнул Токаев.

Он пояснил, что власти не допустят действий, ведущих к дестабилизации. "Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться", - заявил президент Казахстана.