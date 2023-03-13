Politico: Еврокомиссия начала подготовку закона ЕС об иноагентах с опроса НПО

По данным газеты, такой шаг вызвал настоящую панику среди подобных организаций в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия начала подготовку европейской версии закона об иностранных агентах. Об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico.

Согласно ее информации, в последние дни по заказу замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой проводится опрос среди лоббистских и неправительственных организаций (НПО), в котором, в частности, задается вопрос, получают ли эти организации финансирование из-за пределов Евросоюза. Как утверждает газета, такой шаг вызвал настоящую панику среди подобных организаций в Брюсселе. Одной из получивших опросник, по данным издания, является Transparency International (признана нежелательной на территории РФ).

По утверждению организаторов, этот опрос нужен Еврокомиссии для разработки будущего законодательства о противодействии иностранному вмешательству в работу институтов ЕС. Ранее Вера Юрова заявляла, что данные нормы должны быть подготовлены к выборам в Европарламент осенью 2024 года.

В зарегистрированных в Брюсселе лоббистских организациях, по различным оценкам, заняты тысячи высокооплачиваемых сотрудников, декларируемый годовой оборот данных учреждений исчисляется сотнями миллионов долларов.