Пашинян отметил важность адресной реакции России для преодоления кризиса в Карабахе

Армянский премьер обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в регионе и отметил важность адресной реакции РФ для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте премьер-министр Пашинян коснулся террористической операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 5 марта, и ее последствий. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении подчеркнул важность адресной реакции РФ", - отмечается в сообщении.

По версии армянской стороны, 5 марта три сотрудника полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли и еще один ранен в результате обстрела дежурной машины паспортно-визового отдела диверсионной группой азербайджанских военных.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии, что Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности, так как в предыдущие дни неоднократно фиксировались нарушение режима прекращения огня. В результате инцидента 5 марта при перестрелке погибли как армяне, так и азербайджанцы.