Газета Pais заявила о беспрецедентных с окончания холодной войны закупках оружия в Европе

По информации издания, европейский импорт вооружений увеличился на 92% в 2022 году

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине подталкивает Европу к закупкам оружия беспрецедентными темпами со времен окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник испанская газета El Pais.

По ее информации, европейский импорт вооружений увеличился на 92% в 2022 году, что является самым высоким годовым приростом, зафиксированным после падения Берлинской стены. "Единственная причина, по которой так сильно растут закупки среди европейских стран, - это Россия, - утверждает эксперт из Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан. - И они вырастут намного больше в ближайшие годы".

В свою очередь стоимость оружия, поступившего в прошлом году на Украину, была в 68 раз выше, чем в 2021 году. Многие другие европейские страны также получили в 2022 году больше вооружений, чем в любой другой год этого века. Наиболее заметный рост был в Польше (764%), Венгрии (211%), Швеции (161%) и Чехии (109%).

При этом, по утверждению издания, экспорт российских вооружений упал до самого низкого уровня в этом столетии. Газета также считает, что Вашингтон эффективно давит на такие страны, как Египет или Индонезия, чтобы они не достигли новых договоренностей с Москвой или Пекином.