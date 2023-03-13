В Женеве начались консультации России и ООН по ситуации с зерновой сделкой

Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация и представители ООН приступили в понедельник в Женеве к консультациям о ходе выполнения подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях участвуют глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Встреча проходит в штаб-квартире женевского отделения ООН.

Перед началом консультаций их участники воздержались от заявлений для прессы. В частности, Мартина Гриффитса корреспондент ТАСС попросил прокомментировать воскресное заявление МИД РФ о необходимости выполнения черноморской зерновой инициативы в увязке с соглашением об обеспечении беспрепятственного экспорта российско сельхозпродукции, который в настоящее время продолжает блокироваться. Ответа не последовало. Не дал ответа он и на вопрос о том, настроен ли оптимистично в связи с проведением консультаций с РФ.

Стамбульские соглашения

В Стамбуле 22 июля 2022 года был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.