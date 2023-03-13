В Молдавии создадут центр по борьбе с дезинформацией при правительстве

По словам молдавского депутата Лилианы Николаеску-Онофрей, работа учреждения будет сосредоточена на стратегической коммуникации и правдивой информации от первоисточников

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии создают при правительстве Центр по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщила в понедельник глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей.

"При правительстве создается Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией, он скоро начнет свою работу. Его работа будет сосредоточена на двух приоритетных направлениях - стратегическая коммуникация, правдивая информация от первоисточников, которая может быть предоставлена публике. Сотрудники центра также будут заниматься выявлением дезинформации и борьбой с ней", - сказала депутат в эфире молдавского телеканала ТВ-8.

Парламент Молдавии, который контролирует правящая Партия действия и солидарности, принял в июне прошлого года закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Он предусматривает запрет на ретрансляцию новостных, аналитических программ и военных фильмов из России. Также в кодекс о телевидении и радиовещании было включено положение о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится и Россия. Также правящая партия начала работу над законом, который позволит контролировать публикации в онлайн-пространстве.

По решению властей Молдавии в конце прошлого года была приостановлена лицензия шести ведущих телеканалов, транслирующих точку зрения оппозиции - Primul în Moldova, "РТР-Молдова", Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Их обвинили в том, что они не освещали конфликт на Украине, как того хотела власть, представив это как "пропаганду молчания". МИД РФ заявил, что рассматривает это решение как акт политической цензуры и надругательства над принципом плюрализма, грубейшим попранием права на свободу доступа к информации.