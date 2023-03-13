Польские военные за выходные вытеснили в Белоруссию 12 беженцев

Как сообщил белорусский Госпогранкомитет, людей заставляли пересекать госграницу "через калитку для животных"

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Польские военнослужащие за выходные вытеснили в Белоруссию через калитку для животных 12 беженцев. Об этом в понедельник сообщил Госпогранкомитет республики.

"Два факта вытеснения беженцев зафиксированы на границе с Польшей, - говорится в сообщении. - В субботу, 11 марта, польские военнослужащие доставили девятерых иностранцев к заграждению на границе с Беларусью, а затем вытеснили через калитку для животных под угрозой применения физической силы. Днем позже еще трое беженцев аналогичным способом были выброшены за забор демократической Польши".

В погранкомитете добавили, что "согласно отчетам волонтеров, в польском приграничье без вести пропало более 200 иностранцев, а количество трагических случаев продолжает расти".

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года по январь 2023 года в непосредственной близости от границы были обнаружены свыше 20 тел погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран. По данным белорусской стороны, в результате травмирования при попытках преодолеть заграждение с сентября 2021 года погибли около 40 животных.