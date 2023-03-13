США и Филиппины начали совместные военные учения

Большинство мероприятий пройдут на полигоне военной базы Форт-Магсейсей

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. США и Филиппины начали трехнедельные совместные военные учения, в которых примут участия около 3 тыс. военных. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Поскольку это совместные военные учения, мы сосредоточимся на оборонительных операциях <...>. Сценарии [учений] будут включать защиту филиппинского архипелага от потенциальных иностранных агрессоров", - заявил командующий филиппинской армией генерал-лейтенант Ромео Браунер.

Как отмечает агентство, большинство мероприятий пройдут на полигоне военной базы Форт-Магсейсей в провинции Нуэва-Эсиха, которая находится примерно в 100 км к северу от Манилы.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что межармейское сотрудничество между Манилой и Вашингтоном является главным дестабилизирующим фактором в регионе и может привести к "еще большему дефициту доверия".

В начале февраля глава Пентагона Ллойд Остин нанес на Филиппины визит, в ходе которого стороны договорились предоставить американским ВС доступ к еще четырем базам на территории республики. Договор о взаимной обороне и Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года позволяют войскам США перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод.