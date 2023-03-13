Парламент Испании намерен рассмотреть вопрос о недоверии премьеру 21-22 марта

Вопрос о недоверии кабмину инициировала крайне правая партия "Вокс"

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании проведет дебаты и голосование по предложению о вынесении вотума недоверия председателю правительства королевства Педро Санчесу 21-22 марта. Об этом заявила в понедельник журналистам глава нижней палаты парламента Меричель Батет.

"Во вторник, 21 марта, утром начнутся дебаты по вотуму недоверия, которые закончатся 22 марта, когда также состоится окончательное голосование", - уточнила она.

Вопрос о недоверии кабмину инициировала крайне правая партия "Вокс". Кандидатом от политической силы на пост премьера является 89-летний экономист и бывший член Коммунистической партии Испании Рамон Тамамес.

Согласно конституции страны, парламент "может поставить вопрос о политической ответственности правительства посредством принятия постановления о недоверии абсолютным большинством голосов", то есть для успеха за инициативу должны проголосовать не менее 176 депутатов. Крайне правые обладают лишь 52 креслами в национальном парламенте, поэтому их инициатива, как ожидается, не получит одобрения палаты.

В октябре 2020 года парламент страны уже рассматривал предложение "Вокс" об отказе в доверии правительству. Тогда оно не получило поддержки Конгресса депутатов.

Оппозиция смогла добиться вынесения недоверия кабмину лишь однажды: в 2018 году парламент отказал в доверии консервативную правительству Мариано Рахоя, а премьером стал Санчес.