WSJ: Си Цзиньпин планирует на следующей неделе провести онлайн-встречу с Зеленским

По данным газеты, китайский лидер намерен перед этим провести очную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее данным, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого поговорить с Зеленским.

По словам собеседников газеты, Пекин стремится играть более активную роль в "посредничестве ради окончания войны на Украине". Помимо России, председатель КНР может посетить и "другие европейские страны".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин надеется уже на следующей неделе совершить визит в Москву и встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Россию на следующей неделе, пообещав сообщить об этом, когда будет обоюдная готовность сторон.