13 марта, 11:39
Военная операция на Украине

Мэр Киева рассказал, что в январе рассматривал вариант эвакуации населения

По словам Виталия Кличко, самый тяжелый блэкаут длился 14 часов

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Киева в январе рассматривали вариант эвакуации населения города из-за отключений электроэнергии. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население эвакуироваться. <...> Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было электричества, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - заявил политик в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN).

Кличко сообщил, что сотрудники коммунальных служб работали круглосуточно, чтобы уберечь городскую инфраструктуру. Мэр Киева также отметил роль поставленных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T в защите инфраструктуры.

В ноябре 2022 года Кличко заявлял, что киевлянам, имеющим возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, лучше покинуть на время столицу. Тогда он высказался против эвакуации населения, но не исключил "временного переселения определенных категорий людей в пригород". 

Теги:
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация