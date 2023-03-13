Times: МI-5 начнет напрямую помогать британским фирмам бороться с угрозами из РФ и КНР

По данным газеты, для этого в структуре спецслужбы появится новое управление по нацбезопасности

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британская служба контрразведки МI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, якобы исходящих от России и Китая. Как сообщила в понедельник газета The Times, для этого в структуре спецслужбы появится новое управление по национальной безопасности: оно будет консультировать компании, исследовательские организации и университеты, которые могут стать жертвами промышленного шпионажа.

Газета указывает, что расширение роли МI-5, которая выйдет из тени и начнет непосредственно взаимодействовать с представителями общественности, в Лондоне объясняют "определяющими эпоху вызовами со стороны России и Китая". Заявление на этот счет, по сведениям издания, готовится сделать глава британского правительства Риши Сунак. Власти намерены объявить и о других шагах, которые призваны помочь королевству в противостоянии подобным вызовам.

По данным The Times, руководство страны также готовится объявить об увеличении финансирования Всемирной службы вещательной корпорации Би-би-си на £20 млн ($24 млн) в целях противодействия "китайской и российской дезинформации в уязвимых странах". Кроме того, будет вдвое увеличено финансирование программы обучения британских дипломатов китайскому языку.

Как напоминает издание, ранее британские спецслужбы выступали с утверждениями о том, что хакеры, якобы работающие на Москву и Пекин, во время пандемии COVID-19 пытались похитить информацию о разрабатываемых в Великобритании вакцинах от коронавируса. Кроме того, частные и государственные структуры смогут обратиться в новое управление за советами по вопросам взаимодействия с партнерами из КНР и использования китайского оборудования.

Власти России последовательно отвергали обвинения в причастности Москвы к хакерским атакам. Так, посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высказывания американской администрации, согласно которым РФ якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников, лживыми, безответственными, а также элементом гибридной войны против Москвы.

В воскресенье вечером в канцелярии премьера на Даунинг-стрит подтвердили информацию о том, что правительство увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Там также подчеркнули, что в долгосрочной перспективе Великобритания хочет довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (сейчас чуть более 2%).