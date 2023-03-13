МИД Украины отверг заявления руководства Грузии о поддержке Зеленским протестов в Тбилиси

В ведомстве в очередной раз заверили, что Украина была и будет "другом грузинского народа", при этом не упомянув в этой связи грузинские власти

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заявления руководства Грузии о том, что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские политики поддерживают акции протеста в Тбилиси, являются недружественными и не соответствующими действительности. Об этом заявил в понедельник представитель МИД Украины Олег Николенко.

"За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений", - написал Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко отметил, что "представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, во втягивании ее в войну с Россией, в отправке [в Грузию] сил для разжигания гражданской войны". "Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью", - заявил пресс-секретарь МИД Украины. Николенко в очередной раз заверил, что Украина была и будет "другом грузинского народа", при этом не упомянув в этой связи грузинские власти.

12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул Зеленского и других украинских политиков в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста. Гарибашвили отметил, что Зеленский, выражая благодарность протестовавшим в Тбилиси гражданам, которые держали на акции украинские флаги, и желая успеха на пути европейской интеграции, показал свою заинтересованность в политических изменениях в Грузии.

По словам премьера, заявления в поддержку тбилисских протестов мэра Киева Виталия Кличко и лидера фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии свидетельствуют о том, что они вмешиваются во внутренние дела Грузии и пытаются спровоцировать переворот в этой стране. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский также заявил на прошлой неделе, что сторонники грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, воевавшие на Украине, прибыли в Грузию, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы.