13 марта, 12:37

В ЕС заявили о помощи Молдавии в борьбе с "российским влиянием"

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил о работе европейских экспертов с молдавскими коллегами с "гибридными атаками, кибератаками и дезинформацией"

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Европейские эксперты помогают властям Молдавии бороться с "негативным влиянием России". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Наши эксперты работают с молдавскими коллегами, чтобы бороться с этими гибридными атаками, кибератаками и дезинформацией. Все это делается с целью усиления способности Молдавии бороться с этим негативным влиянием России", - сказал он.

Летом 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в состав сообщества. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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