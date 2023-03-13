В ЕС заявили о помощи Молдавии в борьбе с "российским влиянием"

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил о работе европейских экспертов с молдавскими коллегами с "гибридными атаками, кибератаками и дезинформацией"

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Европейские эксперты помогают властям Молдавии бороться с "негативным влиянием России". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Наши эксперты работают с молдавскими коллегами, чтобы бороться с этими гибридными атаками, кибератаками и дезинформацией. Все это делается с целью усиления способности Молдавии бороться с этим негативным влиянием России", - сказал он.

Летом 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в состав сообщества.