ЦИК Казахстана аккредитовал более 780 наблюдателей за выборами депутатов парламента

Они представляют 41 государство и 12 международных организаций

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана аккредитовала 786 международных наблюдателей за внеочередными выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента. Об этом сообщил в понедельник председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.

"С момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса ЦИК аккредитованы 786 наблюдателей от 41 иностранного государства и 12 международных организаций", - сказал он на заседании комиссии.

Аккредитация наблюдателей завершилась в понедельник в 18:00 по местному времени (15:00 мск).

Кроме того, по словам Абдирова, в настоящее время 11 юридических лиц уведомили Центризбирком о проведении опросов общественного мнения. "Не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, прогнозов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Таким образом, сегодня - последний день объявления результатов опросов", - отметил председатель ЦИК.

Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 19 марта. В этот же день пройдут выборы депутатов маслихатов - местных представительных органов. Досрочные выборы в нижнюю палату парламента организованы по смешанной избирательной системе: 70% депутатов избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам.