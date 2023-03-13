Полиция прибыла в Лахор для задержания экс-премьера Пакистана

Имран Хан должен быть арестован без права освобождения под залог и предстать перед судом до 29 марта

ИСЛАМАБАД, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Исламабада прибыли в Лахор (провинция Пенджаб), чтобы арестовать бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом в понедельник сообщает газета The News.

Ранее окружной суд пакистанской столицы выдал ордер на арест лидера ДЗС по обвинению в угрозах и использовании "нецензурной лексики" в отношении женщины-судьи и представителей полиции. Согласно решению суда Хан должен быть задержан без права освобождения под залог и предстать перед инстанцией до 29 марта.

На прошлой неделе Хан не явился на заседание окружного суда Исламабада по делу о продаже им иностранных подарков. Адвокаты экс-премьера указали, что Хан "воздержался от явки в суд" в связи с плохим самочувствием и "инвалидностью", которую получил в результате совершенного на него в ноябре 2022 года покушения.

По данным местных СМИ, в настоящее время против Хана в различных пакистанских судах возбуждено по меньшей мере 37 уголовных дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения практически по всем уголовным статьям - от "госизмены" и "терроризма" до "богохульства".

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от выборов и лишила его права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Решение об этом было принято на фоне подозрений в присвоении Ханом как минимум 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от продажи иностранных подарков и в связи со следствием, проводимым в отношении него.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.