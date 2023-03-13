Лукашенко предложил Ирану создавать совместные высокотехнологичные производства

Президент Белоруссии сообщил, что провел плодотворные переговоры с лидером Ирана Эбрахимом Раиси

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Ирану организовывать совместные высокотехнологичные производства и торговать продукцией по всему миру. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные, - сказал он в понедельник на встрече с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером. - Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру".

Лукашенко отметил, что в этот же день провел плодотворные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, с которым они также посетили выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей. "Однозначно констатировали, что основой любых отношений и взаимопонимания является экономика, а в экономике главный - вы. Поэтому реализация наших договоренностей будет в основном зависеть от правительства Ирана, которое вы возглавляете", - сообщил белорусский лидер.

По его словам, все договоренности необходимо реализовать до конца года. "Словом, в результате этих успешных переговоров мы вам подкинули значительный объем работы. К вам просьба одна - с нашей стороны задержки не будет, - чтобы мы обязательно реализовали в течение этого года все наши договоренности. И тогда мы очень спокойно можем добавить больше 100 млн долларов в товарообороте", - сказал Лукашенко.

Понедельник стал вторым днем его официального визита в Иран. По итогам переговоров были подписаны документы, среди которых комплексная дорожная карта всестороннего сотрудничества между двумя государствами.