МВД Молдавии опровергло наличие иностранцев в полицейских кордонах на акции протеста

В акции протеста в центре Кишинева приняли участие несколько тысяч человек

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. МВД Молдавии опровергло информацию о привлечении иностранцев в полицейские кордоны для поддержания порядка на акции протеста оппозиции 12 марта.

"МВД опровергает циркулирующую в некоторых Telegram-каналах информацию о привлечении правоохранительных органов других государств в качестве поддержки", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на страницах министерства в социальных сетях.

Обеспокоенность общественности вызвали видеокадры с акции протеста, на которой действия сотрудников полиции координируют люди в штатской одежде и закрывающих лицо масках. На обращение блогера один из них ответил на английском, что не понимает румынский язык.

В акции протеста 12 марта в центре Кишинева приняли участие несколько тысяч человек. Организаторы прошли по главному бульвару молдавской столицы с транспарантами "Долой [президента] Майю Санду", "Долой диктатуру", "Оплатите наши счета". Изначально организаторы планировали провести митинг у здания парламента, но затем решили выйти на главную площадь Кишинева, однако дорогу в этом направлении им преградили полицейские кордоны. Между сотрудниками правопорядка и демонстрантами произошли стычки.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции России на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно проводит акции протеста с лета 2022 года. В ходе демонстраций звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны. В феврале - на фоне этих демонстраций - в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.