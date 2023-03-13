Додон призвал правительство Молдавии не препятствовать мирным протестам

Бывший президент республики рекомендовал гражданам страны не бояться выражать свое мнение

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил действия проевропейского правительства Молдавии за препятствия мирным протестам оппозиции.

"То, что мы видели вчера, когда <...> наших отцов, матерей, дедушек высаживали из автобусов и заставляли идти пешком из [города] Бельцы и так далее - такого еще никогда не было. Более того, появляется все больше информации о том, что на вчерашних протестах со стороны полиции были и иностранные граждане. Если это подтвердится - это грубое нарушение всех законов Молдовы и настоящее предательство", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он призвал правительство обеспечить право на мирный протест граждан, а последних - не бояться выражать свое мнение.

Акции протеста проходят в Молдавии с лета прошлого года. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрации президента. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил. Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.

В этот период были закрыты оппозиционные телеканалы, арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".