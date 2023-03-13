Иран и Белоруссия подписали соглашение о выдаче заключенных

На церемонии присутствовали президенты двух стран Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими и министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков подписали в понедельник соглашение о взаимной выдаче заключенных. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, на церемонии присутствовали президенты двух стран Эбрахим Раиси и Александр Лукашенко. Отмечается, что на основании этого соглашения будет осуществляться выдача заключенных для отбывания оставшегося срока наказания на родине.

12-13 марта проходит официальный визит белорусского лидера в Иран. Как сообщило агентство БелТА, по итогам переговоров Раиси и Лукашенко подписали дорожную карту взаимодействия между двумя странами на 2023-2026 годы. Документ предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма. По сведениям агентства Tasnim, стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных сферах.