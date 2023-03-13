Активисты партии "Шор" перекрыли один из крупнейших проспектов Кишинева

По словам вице-председателя партии Марины Таубер, они хотят протестами заставить правительство возместить счета за газ, электроэнергию и отопление

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Активисты оппозиционной партии "Шор" заблокировали в понедельник автомобильное движение на бульваре Траян в столичном районе Ботаника. Таким образом они пытаются заставить правительство возместить счета за газ, электроэнергию и отопление, сообщила журналистам вице-председатель партии Марина Таубер.

После многотысячной акции протеста оппозиции в воскресенье правительству был выдвинут ультиматум решить до понедельника вопрос увеличения компенсации возросших расходов на коммунальные услуги, однако власти игнорируют требования народа, уточнила она. Протестующие обратили внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи рекордной инфляцией, она превысила по итогам 2022 года 30% в годовом исчислении. В качестве одной из причин кризиса называется семикратный рост тарифов на газ, вызванный, по мнению оппозиции, некомпетентностью властей.