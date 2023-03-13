Кипр заявил, что исчерпал свои возможности по регулированию потока мигрантов

По словам главы МВД республики Константиноса Иоанну, обострение ситуации во многом происходит из-за "дестабилизирующей роли Турции"

НИКОСИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Кипра исчерпали свои возможности по регулированию потока мигрантов и выступают за выработку конкретного плана действий для Восточного Средиземноморья. Об этом заявил в понедельник глава МВД республики Константинос Иоанну в интервью Кипрской государственной телерадиовещательной корпорации (CyBC).

"Мы сталкиваемся с усиливающимся миграционным давлением в силу нашего географического положения, - сказал он. - Если смотреть пропорционально размеру нашей страны, то число мигрантов, прибывающих на Кипр, является самым большим среди стран - членов ЕС. Мы исчерпали свои возможности по регулированию потока. Таким образом, нам нужен конкретный план действий для региона Восточного Средиземноморья".

Кипр испытывает сегодня сложности с выполнением программы ЕС по возвращению мигрантов в страны их проживания или перемещения их в другие государства ЕС по договоренностям со странами-членами. По словам Иоанну, обострение ситуации во многом происходит из-за "дестабилизирующей роли Турции". "Нет никаких сомнений в том, что наши проблемы напрямую связаны с действиями Турции, учитывая, что основная часть мигрантов прибывает в республику с северной стороны", - добавил министр.

Значительная часть нелегалов проникает на остров через так называемую зеленую линию, 180-километровую буферную зону, разделяющую Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин острова, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Контроль за этой разделительной зоной осуществляется на особых условиях, так как "зеленая линия" на Кипре не считается внешней границей Европейского союза.

В этой связи кипрские власти выступают за усиление присутствия на острове Агентства ЕС по контролю границ "Фронтекс". По их мнению, это должно помочь упорядочить процесс приема и возвращения мигрантов.

Чаще всего на Кипр прибывают нелегальные иммигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин. Однако иногда кипрских берегов достигают и лодки с мигрантами, вышедшие из портов самой Сирии или Ливана.