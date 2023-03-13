Бельгийский суд запретил систематические обыски в тюрьме с раздеванием догола

Как сообщает телеканал RTBF, с соответствующим иском к Бельгии обратились террористы, причастные ко взрывам в Брюсселе в 2016 году

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Террористы, причастные к терактам в Брюсселе в 2016 году, жертвами которых стали 32 человека, выиграли процессуальный иск против бельгийского государства: суд запретил систематические обыски с раздеванием догола без веской причины - угрозы побега или нападения на персонал. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTBF.

"Апелляционный суд Брюсселя подтвердил решение суда первой инстанции в отношении обысков с раздеванием донага в позиции на коленях, что они незаконны. Бельгийское государство должно прекратить эту практику, поскольку она противоречит 8-й статье Европейской конвенции о правах человека", - цитирует телеканал постановлении суда.

Суд уточнил, что подобные действия возможны только в случае, если есть обоснованная угроза побега или нападения на персонал пенитенциарного учреждения. Суд также запретил надевать на подозреваемых непрозрачные очки в ходе внутренних перемещений "за исключением нескольких отдельных случаев".

22 марта 2016 года трое террористов-смертников практически одновременно активировали самодельные взрывные устройства большой мощности в метро в Евроквартале Брюсселя и в международном аэропорту бельгийской столицы. В результате теракта погибли 32 человека, не считая трех смертников, около 340 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России), позднее следствие установило прямую связь организаторов теракта с этой структурой.

По делу о теракте в Бельгии проходят 10 человек, одного из них судят заочно, предполагается, что он погиб в Сирии. Суд проходит на территории старой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, освободившейся после переезда секретариата НАТО в новую резиденцию в 2018 году, при беспрецедентных мерах безопасности.