Главной темой визита Борреля в Алжир стала торговля и зеленая энергетика

Глава внешнеполитической службы ЕС также обсудил с алжирским руководством борьбу с коррупцией и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Главной темой визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Алжир стали вопросы развития зеленой энергетики и двусторонней торговли, значительную частью которой составляет экспорт газа. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции в Алжире.

"Зеленая энергетика стала главной темой этого визита, Алжир располагает огромными возможностями для ее развития", - заявил он. Боррель подчеркнул также, что второй темой стала развитие торговли ЕС с Алжира, подчеркнув, что 50% алжирского экспорта идет в ЕС, значительную ее часть составляет природный газ.

Другими темами стали борьба с коррупцией и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Он также сообщил, что на встрече с алжирским руководством обсуждался конфликт на Украине. В ходе этой дискуссии Боррель попытался в очередной раз доказать, что этот конфликт "не является европейским, а носит общемировой характер", и что масштабные санкции ЕС против России якобы не являются причиной разрушения логистических цепочек, что привело мир к продовольственному и энергетическому кризисам.

"Я призвал Алжир подключиться к усилиям по прекращению этого конфликта", - сказал Боррель. Он не уточнил, о каких усилиях идет речь. В настоящий момент у ЕС существует только два формата, в которых он пытается повлиять на ситуацию на Украине - это санкции против России и поставки оружия Киеву. Лидеры Евросоюза открыто заявляют, что работают со всеми своими странами - партнерами, пытаясь убедить их присоединиться к этим усилиям.