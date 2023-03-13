Польша хочет отправить в Грузию медиков для обследования Саакашвили

Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил, что власти его страны "ждут согласия грузинской стороны"

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Польша предложила Грузии отправить в страну группу медиков для обследования бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

"Наша группа гуманитарно-медицинской помощи готова поехать в Грузию и на месте провести необходимые обследования, а также оказать помощь, если будет такая необходимость", - сказал он, подчеркнув, что польские власти "ждут согласия грузинской стороны".

По словам Мюллера, вопрос медицинского обслуживания президента Грузии вызывает серьезные опасения у международного сообщества. "Поэтому мы готовы эти сомнения развеять, направив медицинскую группу на территорию Грузии", - добавил он. "Мы рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть", - заключил представитель польского правительства.

В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что Варшава предложила грузинскому правительству отправить Саакашвили на лечение в Польшу. Украинский МИД неоднократно призывал Тбилиси освободить Саакашвили и отправить его на лечение на Украину.

Тбилисский городской суд в понедельник отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний, которые прошли с декабря 2022 года, в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.