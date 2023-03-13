США потратят на боеприпасы в 2024 финансовом году на 12% больше средств, чем в 2023

Первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что Соединенные Штаты намерены израсходовать $30,6 млрд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены израсходовать на закупку боеприпасов в следующем финансовом году $30,6 млрд, что на 12% больше, чем в текущем. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Пентагоне первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

"Только боеприпасов мы закупим в 2024 финансовом году на $30,6 млрд, что почти на 12% больше, чем в 2023 финансовом году", - сказала она.

Хикс уточнила, что треть планируемых закупок придется на дальнобойные боеприпасы, в том числе гиперзвуковые ракеты. Кроме того, продолжила она, предусмотренные бюджетом средства позволят расширить производство снарядов, а также закупку боеприпасов, "наиболее подходящих для сдерживания и в случае необходимости преодоления агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе". Представитель Пентагона уточнила, что речь, в частности, идет о закупках и производстве крылатых ракет Tomahawk, противокорабельных ракет и торпед.