Оппозиционная партия "Шор" сообщила о блокировании дорог в Молдавии в знак протеста

Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что "Шор" не остановится, пока требование об оплате счетов, под которым подписались свыше 700 тыс. граждан, не будет выполнено

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" сообщила в понедельник об акциях по блокированию дорог в Молдавии после того, как правительство не ответило на выдвинутое после акции протеста в воскресенье требование оплатить гражданам возросшие счета за газ и электроэнергию. Об этом сообщила журналистам в понедельник вице-председатель партии Марина Таубер во время блокирования автомобильного движения по бульвару Траян в Кишиневе.

"Сегодня мы заблокировали на 30-40 минут дороги практически по все стране. Таким способом мы хотим привлечь внимание правительства. Мы не остановимся, пока требование об оплате счетов, под которым подписались свыше 700 тыс. граждан, не будет выполнено. Если правительство не может этого сделать, то пусть уходит в отставку", - сказала Таубер.

После многотысячной акции протеста оппозиции в воскресенье правительству был выдвинут ультиматум решить до понедельника вопрос увеличения компенсации возросших расходов на коммунальные услуги за три зимних месяца. Протестующие обратили внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи рекордной инфляцией, она превысила по итогам 2022 года 30% в годовом исчислении. В качестве одной из причин кризиса называется семикратный рост тарифов на газ, вызванный, по мнению оппозиции, некомпетентностью властей.