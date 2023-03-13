ЕС продлил на полгода все санкции против 1,5 тыс. россиян и 205 юридических лиц

Решение приняли без обсуждения

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз на полгода продлил весь блок антироссийских санкций, распространяющихся на 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц и введенных за якобы имевший место подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС продлил на полгода действие списка ограничительных мер в отношении почти 1 500 российских физических и 205 юридических лиц", - отмечается в документе. Решение принято без обсуждения. Черный список для России Евросоюз начал формировать в марте 2014 года, продлевая его на шесть месяцев каждые полгода. Всем фигурантам этого перечня запрещен въезд на территорию сообщества, их финансовые активы в ЕС подлежат заморозке, а европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые контакты с ними.