WSJ: ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем

По данным газеты, маршруты, по которым ранее осуществлялись подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, "больше недоступны" ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительные сложности в боях за город Артемовск (украинское название - Бахмут) из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов. Об этом написала в понедельник газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, украинские подразделения "несут тяжелые потери" главным образом из-за того, что маршруты, по которым ранее осуществлялись подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, "больше недоступны", а альтернативные пути, пролегающие по проселочным дорогам, "непроходимы для колесного транспорта".

Ранее в понедельник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о том, что ситуация в Артемовске, за который идут ожесточенные бои, остается сложной. Город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.